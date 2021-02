Il Veneto ha chiesto l'autorizzazione a comprare 4 milioni di dosi di vaccino (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il Veneto ha chiesto all'Aifa "l'autorizzazione ad importare 4 milioni di dosi di vaccini autorizzati Ema" con tempi di consegna "inferiori ad un mese" e "prezzi vicini a quelli di Ema". A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti è il direttore della Sanità regionale, Luciano Flor, parlando nel corso del consueto punto stampa. "Con le prospettive di oggi - ha aggiunto - sono molto valide le condizioni che ci offrono rispetto a tempi e costo". Flor ha spiegato: "Noi in questo momento siamo nella fase in cui abbiamo elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere. Ovviamente abbiamo subordinato la possibilità di chiudere all'autorizzazione ad importare per negoziare l'acquisto e l'importazione. E la richiesta è stata inviata ad Aifa il 4 febbraio ma ad oggi non ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Ilhaall'Aifa "l'ad importare 4didi vaccini autorizzati Ema" con tempi di consegna "inferiori ad un mese" e "prezzi vicini a quelli di Ema". A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti è il direttore della Sanità regionale, Luciano Flor, parlando nel corso del consueto punto stampa. "Con le prospettive di oggi - ha aggiunto - sono molto valide le condizioni che ci offrono rispetto a tempi e costo". Flor ha spiegato: "Noi in questo momento siamo nella fase in cui abbiamo elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere. Ovviamente abbiamo subordinato la possibilità di chiudere all'ad importare per negoziare l'acquisto e l'importazione. E la richiesta è stata inviata ad Aifa il 4 febbraio ma ad oggi non ...

