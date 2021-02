Il Veneto chiede ad Aifa l’acquisto di quattro milioni di dosi di vaccino (Di venerdì 12 febbraio 2021) VENEZIA – Lo scorso 4 febbraio, l’Azienda Zero del Veneto ha inviato una richiesta di autorizzazione ad acquistare e importare quattro milioni di dosi di vaccini anti- Covid. Finora, però, non è arrivata alcuna risposta. Lo rende noto il direttore della Sanità veneta, Luciano Flor, spiegando che l’autorizzazione da parte di Aifa è condizione sine qua non per procedere. “Nei prossimi tre-quattro giorni noi riceveremo offerte precise sia sui tempi che sui prezzi”, continua Flor che anticipa che i tempi per iniziare a ricevere le forniture potrebbero aggirarsi attorno al mese, e “le prospettive che abbiamo oggi sono molto valide rispetto a tempi, condizioni e costo”. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) VENEZIA – Lo scorso 4 febbraio, l’Azienda Zero del Veneto ha inviato una richiesta di autorizzazione ad acquistare e importare quattro milioni di dosi di vaccini anti- Covid. Finora, però, non è arrivata alcuna risposta. Lo rende noto il direttore della Sanità veneta, Luciano Flor, spiegando che l’autorizzazione da parte di Aifa è condizione sine qua non per procedere. “Nei prossimi tre-quattro giorni noi riceveremo offerte precise sia sui tempi che sui prezzi”, continua Flor che anticipa che i tempi per iniziare a ricevere le forniture potrebbero aggirarsi attorno al mese, e “le prospettive che abbiamo oggi sono molto valide rispetto a tempi, condizioni e costo”.

