Il Vaccino contro il Covid può causare la malattia? L'Iss fa chiarezza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 può causare il Covid? A questa domanda ha fornito una risposta chiara e definitiva l'Istituto Superiore di Sanità, nella sezione del sito dedicata alle Faq (le domande più frequenti) sui vaccini Covid. La risposta dell'istituto inizia così: "I vaccini attualmente in uso in Italia usano la tecnologia a mRNA (Pfizer-Biontech e Moderna) e quella a vettore virale (Astrazeneca)". Sul sito dell'Iss si legge ancora: "Nel primo caso il Vaccino a Rna induce l'immunità fornendo a cellule umane esclusivamente le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione di anticorpi specifici verso il virus SARS-CoV-2. Con questi vaccini, quindi, non viene somministrato alcun ...

