Il vaccino a Renzo Piano inaugura la fase 2 a Genova

(Di venerdì 12 febbraio 2021) GENOVA – Con la prima dose Pfizer al senatore a vita Renzo Piano, è iniziata stamattina a Genova la “fase 2” della campagna vaccinale anti covid, dedicata agli ultra ottantenni. Per quattro giorni, oggi, domani, lunedì e martedì, 2.252 anziani, estratti a sorte, riceveranno la prima dose di Pfizer o Moderna, su chiamata diretta da parte delle aziende sanitarie. Da martedì, invece, via libera alle prenotazioni attraverso la piattaforma web dedicata, il Cup e un numero verde, a cui successivamente si aggiungeranno farmacie e medici di medicina generale. L’obiettivo della Regione è arrivare a immunizzare tutti gli ultra ottantenni liguri entro la prima settimana di maggio, iniziando nel frattempo a vaccinare altre categorie a rischio, per un totale di circa 200.000 liguri.

L'architetto genovese è stato vaccinato nella Casa della Salute di Quarto: "Quando ero giovane il vaccino era un dono, dobbiamo tornare ad avere fiducia nella medicina".