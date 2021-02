Il silenzio del lavoratore: fa rumore il mutismo assordante di Mario Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ spesso vero che il silenzio del lavoratore ti fa pensare che lui sia pronto, il caos è di chi si distrae tanto. Troppo. Questa mattina il Direttore del Foglio, Claudio Cerasa, offre un nuovo spunto di riflessione. E’ indiscutibile che le rivoluzione portata dal nome di Draghi non avrà una forte incidenza solo sulla politica, ma anche su tutto quello che attorno alla politica orbita. “Giornali, editoria e talk show di fronte a una scelta importante: cercare nuove ragioni di indignazione o cercare finalmente nuovi modelli di informazione? – scrive Cerasa su Facebbok. Il reset di Draghi vale per la politica, ma vale anche per chi la politica la racconta”. Effettivamente il silenzio che orbita attorno a Mario Draghi richiama un po’ le prime puntate ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ spesso vero che ildelti fa pensare che lui sia pronto, il caos è di chi si distrae tanto. Troppo. Questa mattina il Direttore del Foglio, Claudio Cerasa, offre un nuovo spunto di riflessione. E’ indiscutibile che le rivoluzione portata dal nome dinon avrà una forte incidenza solo sulla politica, ma anche su tutto quello che attorno alla politica orbita. “Giornali, editoria e talk show di fronte a una scelta importante: cercare nuove ragioni di indignazione o cercare finalmente nuovi modelli di informazione? – scrive Cerasa su Facebbok. Il reset divale per la politica, ma vale anche per chi la politica la racconta”. Effettivamente ilche orbita attorno arichiama un po’ le prime puntate ...

Pontifex_it : Chi prega è come l’innamorato: porta sempre nel cuore la persona amata, ovunque egli si trovi. Perciò possiamo preg… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Chi prega è come l’innamorato: porta sempre nel cuore la persona amata, ovunque egli si trovi. Perci… - RaiTre : Un grande reportage sulla foresta amazzonica che sta morendo nel silenzio generale, mentre i nostri mercati sono in… - Annabella_J_dH : RT @Antonello2011: Lo spin della velina era un spiffero malevolo che s'insinuava dalle porte socchiuse del potere per influenzare tutte le… - Antonello2011 : Lo spin della velina era un spiffero malevolo che s'insinuava dalle porte socchiuse del potere per influenzare tutt… -