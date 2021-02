Il Settebello a Ostia travolge gli Usa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un altro passettino verso Tokyo. A Ostia, nella Frecciarossa Cup, il Settebello travolge gli Stati Uniti: 17 - 10 (3.3, 5 - 2, 5 - 2, 4 - 3) con poker di Figlioli e triplette di Luongo e Bodegas. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un altro passettino verso Tokyo. A, nella Frecciarossa Cup, ilgli Stati Uniti: 17 - 10 (3.3, 5 - 2, 5 - 2, 4 - 3) con poker di Figlioli e triplette di Luongo e Bodegas. ...

Valentino_Guidi : RT @fsnews_it: Si corre ad Alta Velocità persino in acqua ???? con la #Frecciarossa Cup, il triangolare internazionale di pallanuoto ??????? ch… - fsnews_it : Si corre ad Alta Velocità persino in acqua ???? con la #Frecciarossa Cup, il triangolare internazionale di pallanuoto… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #allenatori #Campagna Quando si dice un mattatore: Ne stanno parlando tutti e c’… - sportli26181512 : Pallanuoto, il Settebello torna su Sky Sport: data e orari della Frecciarossa Cup: Azzurri in vasca a Ostia per la… - ilfaroonline : Il #Settebello a Ostia per la #Frecciarossa_Cup: Campagna raggiunge le 400 panchine -

Ultime Notizie dalla rete : Settebello Ostia Il Settebello a Ostia travolge gli Usa

Un altro passettino verso Tokyo. A Ostia, nella Frecciarossa Cup, il Settebello travolge gli Stati Uniti: 17 - 10 (3.3, 5 - 2, 5 - 2, 4 - 3) con poker di Figlioli e triplette di Luongo e Bodegas. Match su buoni ritmi, campioni del ...

"Voglio sempre vincere e stare al passo coi tempi"

... il guru del Settebello, sono le 400 presenze da commissario tecnico, traguardo che taglierà stasera contro gli Usa (20.30, Sky) nella Frecciarossa Cup a Ostia. Campagna, partiamo dagli esordi. '...

Il Settebello a Ostia travolge gli Usa La Gazzetta dello Sport Frecciarossa Cup, Settebello vittorioso sugli Stati Uniti

Serata di emozioni forti al Centro Federale di Ostia. Nel secondo match della Frecciarossa Cup, triangolare internazionale tra il Settebello campione del mondo, la Spagna vicecampione iridata ed europ ...

Pallanuoto ad Alta Velocità con Frecciarossa Cup

Gli Azzurri affrontano Spagna e Stati Uniti in un triangolare al Paolo Acquatico di Ostia. Le gare venerdì 12 e sabato 13 febbraio in diretta tv su Sky Sport ...

Un altro passettino verso Tokyo. A, nella Frecciarossa Cup, iltravolge gli Stati Uniti: 17 - 10 (3.3, 5 - 2, 5 - 2, 4 - 3) con poker di Figlioli e triplette di Luongo e Bodegas. Match su buoni ritmi, campioni del ...... il guru del, sono le 400 presenze da commissario tecnico, traguardo che taglierà stasera contro gli Usa (20.30, Sky) nella Frecciarossa Cup a. Campagna, partiamo dagli esordi. '...Serata di emozioni forti al Centro Federale di Ostia. Nel secondo match della Frecciarossa Cup, triangolare internazionale tra il Settebello campione del mondo, la Spagna vicecampione iridata ed europ ...Gli Azzurri affrontano Spagna e Stati Uniti in un triangolare al Paolo Acquatico di Ostia. Le gare venerdì 12 e sabato 13 febbraio in diretta tv su Sky Sport ...