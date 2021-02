Il Segreto, Donna Francisca: “annunciata la chiusura della soap opera spagnola” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Segreto, anticipazioni. Maria Bouzas, Donna Francisca, rivela come è arriva al cast la notizia della chiusura della soap opera spagnola. Arrivano le ultime anticipazioni de Il Segreto. Maria Bouzas, interprete di Donna Francisca, rivela come è stata comunicata al cast la decisione di chiudere la soap opera spagnola. Inoltre rivela anche una piccola curiosità Leggi su 2anews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il, anticipazioni. Maria Bouzas,, rivela come è arriva al cast la notizia. Arrivano le ultime anticipazioni de Il. Maria Bouzas, interprete di, rivela come è stata comunicata al cast la decisione di chiudere la. Inoltre rivela anche una piccola curiosità

Il Segreto, anticipazioni. Maria Bouzas, Donna Francisca, rivela come è arriva al cast la notizia della chiusura della soap opera spagnola.

