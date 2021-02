Il Segreto, anticipazioni spagnole: Manuela a un passo dalla morte (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che tra Manuela e donna Begoña i rapporti fossero tesi lo si era capito fin dal ritorno della moglie di don Ignacio alla Villa,ma le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la situazione tra le due diventerà incandescente e nel corso delle ultime puntate assisteremo addirittura ad un tentato omicidio. Manuela, data l'assenza di donna Begoña da casa a causa della terribile malattia mentale che l'ha costretta ad un ricovero presso una clinica austriaca, si è sempre presa cura delle sorelle Solozabal con amore e dedizione e, quando la donna è stata dimessa e ha fatto ritorno in famiglia, si è resa subito conto di quanto fosse diventata importante la governante per le sue figlie provando un'immediata gelosia. Inoltre, donna Begoña è convinta che Manuela sia innamorata da sempre ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che trae donna Begoña i rapporti fossero tesi lo si era capito fin dal ritorno della moglie di don Ignacio alla Villa,ma lede Ilrivelano che la situazione tra le due diventerà incandescente e nel corso delle ultime puntate assisteremo addirittura ad un tentato omicidio., data l'assenza di donna Begoña da casa a causa della terribile malattia mentale che l'ha costretta ad un ricovero presso una clinica austriaca, si è sempre presa cura delle sorelle Solozabal con amore e dedizione e, quando la donna è stata dimessa e ha fatto ritorno in famiglia, si è resa subito conto di quanto fosse diventata importante la governante per le sue figlie provando un'immediata gelosia. Inoltre, donna Begoña è convinta chesia innamorata da sempre ...

