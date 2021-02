Il Segreto | anticipazioni | BEGOÑA spinge MANUELA giù dalle scale e…

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La follia diSolozabal (Blanca Oteyza) emergerà prepotentemente nelle ultime puntate de Il, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. La moglie di Ignacio (Manuel Regueiro) si sentirà infatti sempre più minacciata dalla confidenza che la governante(Almudena Cid) ha con tutti i componenti della sua famiglia e, senza pensare troppo alle conseguenze, deciderà di sbarazzarsi di lei buttandola giù dalladella villa! Non tutto andrà però come la signora aveva previsto… Il, news:non sopporta le intromissioni diNegli episodi della telenovela iberica trasmessi di recente,si è già trovata ad affrontare a muso duro. La donna ha infatti accusato la sua sottoposta di avere ...

kscarlett22_ : RT @stefee_: Comunque speravo che almeno in queste anticipazioni avremmo saputo qualcosa sul 'segreto di Marta' e invece... #ilparadisodell… - stefee_ : Comunque speravo che almeno in queste anticipazioni avremmo saputo qualcosa sul 'segreto di Marta' e invece...… - zazoomblog : IL SEGRETO 28 febbraio 2021 anticipazioni spagnole - #SEGRETO #febbraio #anticipazioni - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni: gli Arcangeli cercano di uccidere ALICIA ma… - tuttopuntotv : Il Segreto, anticipazioni 14 febbraio: Francisca salva Raimundo #ilsegreto #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

SoloDonna

... nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni edal sito e dalle nostre iniziative editoriali Iscriviti alla newsletter Contenuti correlati: Scoperto l'ingredienteche ...Andiamo a leggere le. Emre è furioso con Can che non gli ha rivelato subito ildi suo padre e la sua malattia. Scopre poi che prima di consegnare la direzione della Fikri Harika,...La follia di Begoña Solozabal (Blanca Oteyza) emergerà prepotentemente nelle ultime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. La moglie di Ignacio (Manuel Regueiro) si sentirà ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 14 febbraio su Canale 5 (dom. ore 14.15) ...