Il ruolo della difesa nel processo contro Donald Trump

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il secondo impeachment diè ufficialmente iniziato. Salvo miracoli che nessuno, ma proprio nessuno, si aspetta, questosi concluderà con l’assoluzione dell’ex presidente. Per condannareoccorrerebbero sessantasette voti, diciassette dei quali repubblicani, e martedì solamente sette di loro hanno votato a favorecostituzionalità dele a procedere con le udienze. Mercoledì, in aula, mentre l’accusa mostrava video inediti e cruenti dell’attacco, alcuni senatori repubblicani erano comodamente seduti con i piedi sul tavolo, o vistosamente impegnati nella lettura di fascicoli riguardanti altri argomenti per non lasciare nessuna ombra di dubbio sul loro completo disinteresse nella possibilità che il loro leader sia colpevole. L’articolo di ...

CarloStagnaro : Oggi su @ilfoglio_it due grandi pezzi: 1. @FDebenedetti sulle circostanze che hanno portato a #Draghi e il ruolo c… - ilfoglio_it : Durante il processo d'impeachment a Trump arrivano audio e filmati mai visti prima che chiariscono il ruolo degli a… - borghi_claudio : Caro @mattiafeltri, come capire molto poco del ruolo di Salvini ma d'altra parte cominciare invece ad avere una vis… - laboescapes : RT @giovcarrosio: Se volete seguire il convegno @areefragili 2021, 90 presentazioni sul ruolo delle istituzioni nello sviluppo delle aree f… - areefragili : RT @giovcarrosio: Se volete seguire il convegno @areefragili 2021, 90 presentazioni sul ruolo delle istituzioni nello sviluppo delle aree f… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo della

Orizzonte Scuola

... ma anche conquistarne di nuovi, lasciati liberi da altri', ha scritto l'adsocietà del ...la sua funzione di accompagnamento sui mercati esteri nella direzione di un vero e propriodi ...Anche il presidente Xi Jinping parla spessonecessità oggi di "costruire una comunità umana con un futuro comune". Il Santo Padre, e la Chiesa, hanno unimportantissimo da svolgere come ...(Milano, 12 febbraio 2021) - ? Come si conoscono le coppie di oggi? Le app di incontri e i social media sono il Cupido del nuovo millennio? ? Secondo un recente sondaggio di Matrimonio.com, parte del ...Dal 9 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento che l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (Iap) ha realizzato per normare la comunicazione commerciale in rete, relativa a prodotti alime ...