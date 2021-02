"Il rock non è morto Rinasce dalla tomba come uno zombie Ma cambia sempre" - (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paolo Giordano Esce il disco «Medicine at midnight» «I Nirvana? Erano Paradiso e Inferno» Ora la differenza si nota ancora di più. La differenza tra chi ha trascorso gli ultimi trent'anni a riempire stadi e classifiche di tutto il mondo e chi cerca beat per musica volatile chiuso nella propria cameretta. Dave Grohl è nella prima categoria. rock, quello vero. Suonato a tutti i costi. È sopravvissuto all'autodistruzione dei Nirvana (dove suonava la batteria) grazie al carattere che ha dimostrato anche l'altra sera presentando il nuovo disco dei suoi Foo Fighters: rilassato, divertente, consapevole. «Scusate, forse parlo un po' troppo». Appena, appena. In ogni caso è quasi strano ascoltare oggi le canzoni di Medicine at midnight perché suonano compatte, potenti e totalmente diverse da ciò che abitualmente riempie le playlist. Intanto perché sono suonate ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paolo Giordano Esce il disco «Medicine at midnight» «I Nirvana? Erano Paradiso e Inferno» Ora la differenza si nota ancora di più. La differenza tra chi ha trascorso gli ultimi trent'anni a riempire stadi e classifiche di tutto il mondo e chi cerca beat per musica volatile chiuso nella propria cameretta. Dave Grohl è nella prima categoria., quello vero. Suonato a tutti i costi. È sopravvissuto all'autodistruzione dei Nirvana (dove suonava la batteria) grazie al carattere che ha dimostrato anche l'altra sera presentando il nuovo disco dei suoi Foo Fighters: rilassato, divertente, consapevole. «Scusate, forse parlo un po' troppo». Appena, appena. In ogni caso è quasi strano ascoltare oggi le canzoni di Medicine at midnight perché suonano compatte, potenti e totalmente diverse da ciò che abitualmente riempie le playlist. Intanto perché sono suonate ...

