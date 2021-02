Il racconto choc di Casalino: “Mio padre era violento. Io e mia sorella dormivamo nella vasca da bagno” (Di venerdì 12 febbraio 2021) In uscita il 16 febbraio l’autobiografia di Rocco Casalino, ‘Il portavoce’. Sta facendo scalpore un aneddoto triste sul suo passato. nella sua autobiografia, ‘Il portavoce’, in uscita il prossimo 16 febbraio, Rocco Casalino ha raccontato aneddoti inquietanti sul suo passato. I punti più significativi si hanno in riferimento al rapporto con il padre violento e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) In uscita il 16 febbraio l’autobiografia di Rocco, ‘Il portavoce’. Sta facendo scalpore un aneddoto triste sul suo passato.sua autobiografia, ‘Il portavoce’, in uscita il prossimo 16 febbraio, Roccoha raccontato aneddoti inquietanti sul suo passato. I punti più significativi si hanno in riferimento al rapporto con ile L'articolo NewNotizie.it.

_Carlottamiller : RT @Libero_official: Le anticipazioni del libro di #Casalino: 'Devi morire', quando pronunciò queste parole 'con lingua ferma' al padre ric… - Libero_official : Le anticipazioni del libro di #Casalino: 'Devi morire', quando pronunciò queste parole 'con lingua ferma' al padre… - valtaro : #Genovese, il racconto choc di Ylenia: 'Lo immagino ancora su di me, gli piaceva vedermi ...… - Russo5111 : RT @nonelarena: #nonelarena #Genovese, il racconto choc di Ylenia: 'Lo immagino ancora su di me, gli piaceva vedermi piangere e urlare'. #G… - infoitinterno : Genovese, il racconto choc di Ylenia: 'Lo immagino ancora su di me, gli piaceva vedermi piangere e urlare' -