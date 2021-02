Il presidente di Tokyo 2020 si è dimesso dopo i suoi commenti sessisti

Leggi su agi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Ildel Comitato organizzatore delle Olimpiadi di, Yoshiro Mori, si èlo scandalo provocato daie a meno di sei mesi dai Giochi posticipati a causa della pandemia. "Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos", ha detto il dirigente in una riunione del board esecutivo e del consiglio di. "Quello che importa è che le Olimpiadi si svolgano a luglio", ha proseguito Mori, "non deve succedere che la mia presenza diventi un ostacolo". L'annuncio delle dimissioni era solo una formalità; la notizia della sua uscita di scena circolava da giorni. Ottantatrè anni, ex primo ministro alla guida di uno dei governi meno popolari del Giappone, ...