Il presidente di Tokyo 2020 si è dimesso dopo i suoi commenti sessisti (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, si è dimesso dopo lo scandalo provocato dai suoi commenti sessisti e a meno di sei mesi dai Giochi posticipati a causa della pandemia. "Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos", ha detto il dirigente in una riunione del board esecutivo e del consiglio di Tokyo 2020. "Quello che importa è che le Olimpiadi si svolgano a luglio", ha proseguito Mori, "non deve succedere che la mia presenza diventi un ostacolo". L'annuncio delle dimissioni era solo una formalità; la notizia della sua uscita di scena circolava da giorni. Ottantatrè anni, ex primo ministro alla guida di uno dei governi meno popolari del Giappone, ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Ildel Comitato organizzatore delle Olimpiadi di, Yoshiro Mori, si èlo scandalo provocato daie a meno di sei mesi dai Giochi posticipati a causa della pandemia. "Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos", ha detto il dirigente in una riunione del board esecutivo e del consiglio di. "Quello che importa è che le Olimpiadi si svolgano a luglio", ha proseguito Mori, "non deve succedere che la mia presenza diventi un ostacolo". L'annuncio delle dimissioni era solo una formalità; la notizia della sua uscita di scena circolava da giorni. Ottantatrè anni, ex primo ministro alla guida di uno dei governi meno popolari del Giappone, ...

Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Alle femministe non sono bastate le scuse - SusyPorta : RT @Adnkronos: #Olimpiadi #Tokyo, frase sessista: presidente #Mori verso dimissioni - infoitsport : Olimpiadi, commenti sessisti: si dimette il presidente di Tokyo 2020 Yoshiro Mori - tokyo_ec : RT @vonderleyen: Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio. La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria non sol… - davocearispetto : Il presidente del Comitato olimpico delle Olimpiadi di Tokyo Yoshiro Mori ha annunciato le sue dimissioni in occasi… -