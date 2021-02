Il Pan di Spagna di mamma e la festa dell’amore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando ero bambina, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, spesso la domenica mattina, quelle domeniche in cui c’era voglia di essere più felici perché c’erano i soldi per mettere l’occorrente a tavola, perché nessuno di noi cinque figli stava male, perché non c’erano tensioni e magari fuori c’era un po’ di sole, quelle domeniche serene, magiche, di quando eravamo bimbi e tutto quello che volevamo era l’attenzione di mamma, lei, mia mamma, ci regalava, a me e a mia sorella più piccola, due ore straordinarie di amore e semplicità. Dopo la colazione, ci proponeva di fare la torta domenicale, che era sempre la stessa: un pan di Spagna farcito con la crema pasticcera. Prendeva sei uova e con molta attenzione separava gli albumi dai tuorli, non ci doveva essere nemmeno un po’ di rosso nel bianco se no era già una mezza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando ero bambina, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, spesso la domenica mattina, quelle domeniche in cui c’era voglia di essere più felici perché c’erano i soldi per mettere l’occorrente a tavola, perché nessuno di noi cinque figli stava male, perché non c’erano tensioni e magari fuori c’era un po’ di sole, quelle domeniche serene, magiche, di quando eravamo bimbi e tutto quello che volevamo era l’attenzione di, lei, mia, ci regalava, a me e a mia sorella più piccola, due ore straordinarie di amore e semplicità. Dopo la colazione, ci proponeva di fare la torta domenicale, che era sempre la stessa: un pan difarcito con la crema pasticcera. Prendeva sei uova e con molta attenzione separava gli albumi dai tuorli, non ci doveva essere nemmeno un po’ di rosso nel bianco se no era già una mezza ...

