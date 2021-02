Il padre di Syria aggredito, la denuncia: 'Prognosi riservata per una mascherina' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trauma facciale e dieci giorni di Prognosi per il padre della cantante Syria . Luciano Cipressi, direttore artistico di Radio Italia Anni '60 con il nome d'arte di Elio Cipri , aveva invitato un uomo ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Trauma facciale e dieci giorni diper ildella cantante. Luciano Cipressi, direttore artistico di Radio Italia Anni '60 con il nome d'arte di Elio Cipri , aveva invitato un uomo ...

MediasetTgcom24 : Il padre di Syria picchiato: aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar #syria - infoitcultura : Syria, grande paura per la cantante: aggredito il padre - infoitcultura : Syria, il padre aggredito. La denuncia: «Prognosi riservata per una mascherina» - infoitcultura : Syria, racconto drammatico: “Così hanno ridotto mio padre” – FOTO - franco_misci : RT @romatoday: 'Mio padre picchiato a Roma. Aveva chiesto di indossare la mascherina': la denuncia della cantante Syria -