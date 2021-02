(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha ufficializzato il sì del Movimento 5 Stelle ilè più vicino. Mariodovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva entro il fine settimana, quando avrà pronta ladei. Che rimane ancora unNonostante le pressioni delle forze politiche, come avevamo scritto ieri,non ha nessuna intenzione di contrattare. Il suo sarà il“dei due presidenti”. Sesceglierà con attenzione le figure tecniche che ricopriranno le cariche nei ministeri chiave, Mattarella, come spiega Claudio Tito su Repubblica, sta curando ladei politici che potrebbero entrare nell’esecutivo. E nessuno dei due ha intenzione di fare ...

neXtquotidiano : Il mistero della lista dei ministri del governo Draghi - Ericbludue : @zizigong Il mistero della vita ?? - Jovinow : #Governo, #Draghi verso il Colle: mistero su lista ministri. Il Presidente del Consiglio è tornato a Città della Pi… - Gianchi60 : RT @GHINODITACCO18: Mistero! Questa la pagina intera a pagamento sul Corriere Della Sera di oggi firmata solo “L”. Qualcuno sa chi è ?? ht… - VillaIsolina : @Sofiajeanne @pdnetwork Non lo hanno mai avuto. E nessuno delle istituzioni e della politica ha mai trovato niente… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero della

Il Sole 24 ORE

Spread the love Mario Draghi va verso il Colle per far partire il suo Governo. Regna ilsui ministri, con l'ex presidenteBce che ha tenuto il massimo riserbo. Mario Draghi pronto a salire al collo (Getty Images) L'esecutivo tecnico scelto da Sergio Mattarella è pronto a ...Chi possa essere l 'assassino rimane un. Quando la donna è stata aggredita l'ex marito si ... Sabato mattina Nanni parcheggia sotto casaex moglie, e alle 5.57 scrive alla figlia per ...Vaccini anti-Covid a scuola, in Puglia è corsa alle prenotazioni per docenti e personale non scolastico. E nella maggior parte degli istituti di ogni ordine e grado della regione la fase ...Avevamo appena finito di lavorare per dotarsi dell'attrezzatura necessaria alla lotteria degli scontrini e anche l'aggiornamento della trascrizione telematica degli scontrini, che ogni sera viene ...