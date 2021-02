Il ministero della Transizione ecologica presenta rischi e opportunità: ecco come funziona in Europa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ma come sarà costruito e chi guiderà il futuro ministero per la Transizione ecologica? E come fare perché questa iniziativa ambiziosa non si risolva in un flop in un paese nel quale, dopo più di due anni di ministri di area grillina a Sviluppo economico e Ambiente, siamo ancora uno dei luoghi in cui è quasi impossibile installare rinnovabili? In un paese nel quale si vive nell’illusione di diventare un “hub del gas” (che emette CO2), si fanno dipendere scelte strategiche di politica estera dall’Eni, ci siamo fatti fregare da Arcelor Mittal perché non c’è chiarezza su che si vuole fare con Ilva? In un paese nel quale si spendono ogni anno più di 19 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi, si sono pagati alla Ue più di 600 milioni di euro in multe per infrazioni dal 2011, si mantengono circa 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Masarà costruito e chi guiderà il futuroper la? Efare perché questa iniziativa ambiziosa non si risolva in un flop in un paese nel quale, dopo più di due anni di ministri di area grillina a Sviluppo economico e Ambiente, siamo ancora uno dei luoghi in cui è quasi impossibile installare rinnovabili? In un paese nel quale si vive nell’illusione di diventare un “hub del gas” (che emette CO2), si fanno dipendere scelte strategiche di politica estera dall’Eni, ci siamo fatti fregare da Arcelor Mittal perché non c’è chiarezza su che si vuole fare con Ilva? In un paese nel quale si spendono ogni anno più di 19 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi, si sono pagati alla Ue più di 600 milioni di euro in multe per infrazioni dal 2011, si mantengono circa 7 ...

