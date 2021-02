Il legale di Trump evoca un complotto degli antifà: “A Capitol Hill parecchi infiltrati della sinistra” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il processo di impeachment contro Donald Trump è “un atto ingiusto e sfacciatamente incostituzionale di vendetta politica”. E’ quanto ha detto Michael Van der Veen, uno degli avvocati dell’ex presidente, aprendo la discussione degli argomenti della difesa. “Chi c’era davvero dietro i tafferugli di Capitol Hill” Il legale ha affermato che questo processo è destinato a “dividere ulteriormente la nostra nazione”. Inoltre, l’avvocato di Trump ha detto che “nessuna persona sensata potrebbe credere seriamente” che il discorso pronunciato da Trump il 6 gennaio possa “in alcun modo essere stato un incitamento alla violenza o l’insurrezione”. “Il discorso del presidente ha incoraggiato in modo esplicito i partecipanti al comizio ad esercitare i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il processo di impeachment contro Donaldè “un atto ingiusto e sfacciatamente incostituzionale di vendetta politica”. E’ quanto ha detto Michael Van der Veen, unoavvocati dell’ex presidente, aprendo la discussioneargomentidifesa. “Chi c’era davvero dietro i tafferugli di” Ilha affermato che questo processo è destinato a “dividere ulteriormente la nostra nazione”. Inoltre, l’avvocato diha detto che “nessuna persona sensata potrebbe credere seriamente” che il discorso pronunciato dail 6 gennaio possa “in alcun modo essere stato un incitamento alla violenza o l’insurrezione”. “Il discorso del presidente ha incoraggiato in modo esplicito i partecipanti al comizio ad esercitare i ...

Longbow42281 : @elvialorena50 @winstonsmith75 @BoniniMb @CesareSacchetti Un team legale di un Presidente in carica non è in grado… - dettopato : Avessi rubato un pacchetto di caramelle e mi fossi affidato al team legale di Trump di ieri come minimo avrei preso… - Itsmylifemusic1 : Il team legale di Trump fa discussioni agghiaccianti, i Democratici tacciono - gabryjoy : RT @fulvio_oscar: 11 Luglio 2020 - AVVERTITI in Anticipo Donald Trump è stato riconosciuto non solo come il presidente degli Stati Uniti… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #Tampa, #Florida Disputata nella notte italiana degli Stati Uniti, la finale di #SuperBowl con 25.000 spettatori in pre… -