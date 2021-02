Il governo Draghi da manuale Cencelli: molto equilibrio, poche donne (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier stila una squadra con bilancino perfetto tra i partiti, ma non tra i generi. In M5S spopola l'area Di Maio, di Conte non v'è più traccia. Torna Renato Brunetta. Andrea Orlando agguanta il terzo ministero. La sinistra riesce a esprimere solo maschi Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier stila una squadra con bilancino perfetto tra i partiti, ma non tra i generi. In M5S spopola l'area Di Maio, di Conte non v'è più traccia. Torna Renato Brunetta. Andrea Orlando agguanta il terzo ministero. La sinistra riesce a esprimere solo maschi

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - MarioPolese : RT @mara_carfagna: Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a… - fedecarrer : RT @LiaCapizzi: Dispiace che il Presidente del Consiglio Draghi non abbia nominato lo 'Sport' nella lista del suo governo. A prescindere c… -