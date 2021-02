Il giudizio del Tribunale sulla causa Petrachi-Roma | non fu giusta causa

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Novitàin atto tra l’ex direttore sportivo della, Gianlucae il club giallorosso. Ildi, attraverso la figura del giudice Mormile, ha raccolto per intero la richiesta avanzata dagli avvocati dell’ex ds, accertando l’insussistenza delladi licenziamento e condannando la stessaa pagare tutte le retribuzioni del ds fino alla fine del contratto. Inoltre, sempre ladovrà pagare 100mila euro di risarcimento per danno d’immagine e spese legali. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AvvCanu : La responsabilità professionale dell'avvocato sussiste solo se l'errore del legale è stato determinante nell'esito… - SalaLettura : RT @crociangelini: “Invece spuntò il giorno del Giudizio Universale. Ciolla era andato a ricorrere dal giudice, che gli avevano avvelenato… - Alice70A : RT @crociangelini: “Invece spuntò il giorno del Giudizio Universale. Ciolla era andato a ricorrere dal giudice, che gli avevano avvelenato… - RetwittL : RT @crociangelini: “Invece spuntò il giorno del Giudizio Universale. Ciolla era andato a ricorrere dal giudice, che gli avevano avvelenato… - _rainperfume : mi fa male pure il dente del giudizio eddaje -

Ultime Notizie dalla rete : giudizio del

alfredopedulla.com

Il fascicolo da qualche settimana è nelle manipm Francesca Crupi , che potrebbe inoltrare richiesta di rinvio aper omicidio, stalking e lesioni, visto che al 44enne viene contestato ......analizza il percorso che ha portato a decisioni opposte nei due gradi di. Secondo la suprema Corte, i giudici d'appello sono caduti in un 'macroscopico errore visivo' nell'individuazione...A carico dei due cronisti una citazione diretta a giudizio senza udienza preliminare, a Lecce Poi lo spostamento del processo a Roma. Il procedimento, originato da una denuncia-querela depositata il 2 ...(Teleborsa) - "Un patto sociale tra istituzioni, professionisti e Agenzia delle Entrate per un fisco più giusto ed equo. Ne avvertiamo il bisogno in questo momento di rinnovamento politico". Lo ha det ...