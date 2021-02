Il fuoco non gli ha dato scampo: trovato carbonizzato in casa (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’appartamento ha preso fuoco. Due uomini bloccati all’interno, uno dei due non ce l’ha fatta, troppe le ustioni. Incendio (Facebook)Un terribile incendio è divampato nella notte nella provincia di Avellino. Le fiamme hanno avvolto un appartamento nel quale vivevano due uomini. La segnalazione ai vigili del fuoco del comando locale è stata fatta da alcuni vicini che hanno visto le fiamme fuoriuscire dall’abitazione. All’interno, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo uno dei due uomini di origini rumena che vi abitavano. Il secondo di 51 anni è morto in seguito alle pesanti ustioni riportate. Sul corpo del ragazzo affidato agli operatori sanitari sono state riscontrate forti ustioni, ma al momento il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Niente da fare per il suo coinquilino, troppo vaste le ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’appartamento ha preso. Due uomini bloccati all’interno, uno dei due non ce l’ha fatta, troppe le ustioni. Incendio (Facebook)Un terribile incendio è divampato nella notte nella provincia di Avellino. Le fiamme hanno avvolto un appartamento nel quale vivevano due uomini. La segnalazione ai vigili deldel comando locale è stata fatta da alcuni vicini che hanno visto le fiamme fuoriuscire dall’abitazione. All’interno, i vigili delhanno tratto in salvo uno dei due uomini di origini rumena che vi abitavano. Il secondo di 51 anni è morto in seguito alle pesanti ustioni riportate. Sul corpo del ragazzo affiagli operatori sanitari sono state riscontrate forti ustioni, ma al momento il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Niente da fare per il suo coinquilino, troppo vaste le ...

