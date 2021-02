Il "draghismo" come sfida politica (Di venerdì 12 febbraio 2021) A questo punto l’onestà intellettuale dovrebbe suggerire, e quasi imporre, di ammettere che politica e antipolitica sono finite assieme. L’una abbattuta dai suoi molti errori di molti anni. L’altra svuotata ormai dai suoi equivoci, dalle sue delusioni e perfino dai suoi tradimenti. Già, perché l’avvento di Draghi davvero chiude un’epoca. E rende piuttosto patetiche le pretese degli uni, degli altri e degli altri ancora di condizionare un percorso di governo che procederà tanto più speditamente quanto più dimostrerà di non farsi prendere nella pania dei condizionamenti tentati da partiti e movimenti di ieri e di oggi. Dunque sarebbe meglio se Salvini e Zingaretti, ognuno a modo proprio, non cercassero di sottolineare un’influenza che non hanno sui destini del governo che sono chiamati ad appoggiare. E che Grillo e i suoi, a loro volta, non cercassero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) A questo punto l’onestà intellettuale dovrebbe suggerire, e quasi imporre, di ammettere chee antisono finite assieme. L’una abbattuta dai suoi molti errori di molti anni. L’altra svuotata ormai dai suoi equivoci, dalle sue delusioni e perfino dai suoi tradimenti. Già, perché l’avvento di Draghi davvero chiude un’epoca. E rende piuttosto patetiche le pretese degli uni, degli altri e degli altri ancora di condizionare un percorso di governo che procederà tanto più speditamente quanto più dimostrerà di non farsi prendere nella pania dei condizionamenti tentati da partiti e movimenti di ieri e di oggi. Dunque sarebbe meglio se Salvini e Zingaretti, ognuno a modo proprio, non cercassero di sottolineare un’influenza che non hanno sui destini del governo che sono chiamati ad appoggiare. E che Grillo e i suoi, a loro volta, non cercassero ...

