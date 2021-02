Il discorso di Draghi al Meeting di Rimini | “Imperativo il ritorno a una crescita che rispetti l’ambiente e non umili la persona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 18 agosto 2020 l’ex presidente della Bce, ora presidente del Consiglio incaricato, è intervenuto aldicon unsu come ricostruire società ed economie dopo la pandemia. Dalla necessità di investire sul capitale umano dei giovani per garantire loro “libertà di scelta e reddito futuro” all’accettabilità del debito pubblico se “buono”, cioè produttivo. Fino alle “tre qualità indispensabili a coloro che sono in posizioni di potere”: conoscenza, coraggio e umiltà. Dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in periodo di pace. Abbiamo poi avuto in Europa una seconda recessione e un’ulteriore perdita di posti di lavoro. Si sono succedute la crisi dell’euro e la pesante minaccia della depressione e della deflazione. Superammo tutto ciò. Quando la fiducia tornava a ...