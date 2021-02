Il declino inesorabile dell’industria americana dello shale oil

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Più piccola, più lenta e più redditizia. Ripartirà così negli Stati Uniti, secondo un articolo del Financial Times, l’industria del petrolio prodotto dallo scisto (un petrolio non convenzionale prodotto dai frammenti di rocce di scisto bituminoso mediante i processi di pirolisi). O almeno tenterà di farlo. Negli ultimi 15 anni il settore ha registrato numeri strabilianti, raddoppiando la produzione di petrolio e gas dell’America e riducendo drasticamente la dipendenza dalle forniture estere. Le società, però, sono state scaltre anche nell’attirare investitori, per centinaia di miliardi di dollari, senza però garantire un vero ritorno economico. Caratteristica che gli è costata un declassamento delle azioni a Wall Street e che ha reso la crisi in corso più grave del previsto. La contrazione causata dalla pandemia ha infatti obbligato gli operatori del settore a tagliare le spese e ...