Il conta passi dell’iPhone ha incastrato un omicida

Piccolo prontuario per scrittori di gialli: da questo momento in poi, sarebbe opportuno valutare – nella tanta letteratura sul tema – l'argomento app e tecnologia. Potrebbe fornire più di uno spunto relativo alla risoluzione di casi di omicidi, visto quello che è successo a Calera in Alabama: il conta passi iPhone ha avuto un ruolo fondamentale, infatti, nell'individuare le responsabilità per l'omicidio di Kathleen West, una donna di 42 anni che era stata trovata morta di fronte alla propria abitazione, lo scorso 12 gennaio. A distanza di un mese, gli inquirenti hanno incastrato il marito della donna, Jeff West, che inizialmente aveva dichiarato di aver trascorso la notte dell'omicidio a dormire, senza essersi accorto di quanto stava accadendo alla donna.

Uccide la moglie: incastrato dall'app contapassi Yahoo Notizie Condannato per l’omicidio della moglie grazie al contapassi dell’iPhone: nell’app “Salute” di Apple la prova inconfutabile

CONDANNATO GRAZIE AL CONTAPASSI DELL'IPHONE Nell'app "Salute" di Apple gli inquirenti hanno trovato la prova inconfutabile a suo carico ...

Uccide la moglie: incastrato dall'app contapassi

Un uomo dell'Alabama è stato condannato a 16 anni di carcere per aver ucciso la moglie. La prova schiacciante della colpevolezza è arrivata da un’app contapassi che il marito, Jeff West, aveva scarica ...

