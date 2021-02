Il Commissario Montalbano pronto alla chiusura: “Bisogna rispettare la decisione presa” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se ne parlava già da tempo, ma la fine del Commissario Montalbano sembra essere sempre più vicina. A dare conferma questa volta è stato Peppino Mazzotta, che nella fiction amatissima di Rai 1 interpreta l’ispettore Fazio, in un’intervista al settimanale Gente. Negli ultimi anni, il personaggio ideato dalla penna di Camilleri ha riscosso un incredibile … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se ne parlava già da tempo, ma la fine delsembra essere sempre più vicina. A dare conferma questa volta è stato Peppino Mazzotta, che nella fiction amatissima di Rai 1 interpreta l’ispettore Fazio, in un’intervista al settimanale Gente. Negli ultimi anni, il personaggio ideato dpenna di Camilleri ha riscosso un incredibile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

