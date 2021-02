Il commissario Montalbano: chiude la serie tv con Luca Zingaretti? "Non credo si faranno altre puntate" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il commissario Montalbano di Luca Zingaretti, dopo più di 20 anni su Rai1, sarebbe pronto a chiudere i battenti, in base a quanto dichiarato da Peppino Mazzotta. Il commissario Montalbano di Luca Zingaretti chiude i battenti? Le dichiarazioni di Peppino Mazzotta, l'ispettore Fazio della serie tv RAI, non sembrano in effetti lasciare molto spazio ad altre interpretazioni. In una recente intervista con Gente, Peppino Mazzotta pare aver spento ogni speranza circa il ritorno dell'amatissimo commissario di Luca Zingaretti anche dopo il 2021: "Non credo si faranno altre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildi, dopo più di 20 anni su Rai1, sarebbe pronto are i battenti, in base a quanto dichiarato da Peppino Mazzotta. Ildii battenti? Le dichiarazioni di Peppino Mazzotta, l'ispettore Fazio dellatv RAI, non sembrano in effetti lasciare molto spazio adinterpretazioni. In una recente intervista con Gente, Peppino Mazzotta pare aver spento ogni speranza circa il ritorno dell'amatissimodianche dopo il 2021: "Nonsi...

