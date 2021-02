Il commissario Montalbano | brutte notizie per i fan | la serie chiude i battenti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il– Solo24Ilvent’anni di successi con la messa in onda dell’episodio inedito atteso per lunedì 8 marzo 2021. La conferma della presunta decisione presa dalla produzione arriva da uno degli storici personaggi dello sceneggiato. Sono trascorsi vent’anni da quando le avventure de Il, e i crimini di Vigata, sono arrivate su Rai 1 tutte scritte dall’infallibile penna di Andrea Camilleri. Nel corso degli anni Luca Zingaretti, volto noto di Salvo, e Cesare Bocci che interpreta Mimì Augello hanno appassionato gli italiani e non solo… Si tratta di un successo con pochi precedenti ottenuto sia dallo scrittore Camilleri, che dalla ...

Il Commissario Montalbano si prepara a salutare gli spettatori di Rai1. Dopo le dichiarazioni di Luca Zingaretti e quelle del direttore di Rai1 Stefano Coletta, si aggiungono anche le parole dell'attore... Pessima notizia in arrivo per i numerosi fan della serie tv 'Il Commissario Montalbano'. La seguitissima ed amatissima fiction ispirata dalla penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri ha accompagnato per oltre 20 anni i telespettatori di Rai1, facendo...