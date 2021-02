Il cantiere al teatro antico di Velia apre al pubblico

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lavori aldiaperto altutti i venerdì: prima visita a cura del direttore Zuchtriegel nella giornata di oggi In merito ad alcune notizie diffuse recentemente riguardo alla manutenzione delellenistico-romano di, la direzione del Parco precisa quanto segue. Attualmente è in corso un intervento di manutenzione straordinaria nel… L'articolo Corriere Nazionale.

paestumparco : RT @GZuchtriegel: Lavori al teatro antico di Velia. Cantiere aperto al pubblico tutti i venerdì: prima visita a cura del direttore Zuchtrie… - Lasiciliaweb : Teatro Moncada in mano ai vandali La denuncia di Saverino (Pd) sulla struttura di Librino, una delle grandi incompi… - Residenzartisti : RT @WalkingFra: Il 12 febbraio, dalle 16 alle 22, cantiere aperto online dalla @Residenzartisti presso @larboreto Teatro Valdoca Appunti… - bassairpinia : Lavori al teatro antico di Velia Cantiere aperto al pubblico tutti i venerdì - - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: ARCHEOLOGIA | Lavori al teatro antico del sito di Velia: cantiere aperto al pubblico tutti i venerdì Leggi la notizia… -

Ultime Notizie dalla rete : cantiere teatro

Corriere Nazionale

...delle aziende - in particolare la vicenda CoopSette ha provocato uno stop di due anni del-... Argomenti regione piemonte Leggi anche Camere nascoste svela il dietro le quinte deldi ......2020 al 14 febbraio 2021Valdoca abita L'arboreto -Dimora a Mondaino , alla residenza creativa 'Mistero cosmico comico . Secondo studio liberamente tratto da Pinocchio '. Un...Il Teatro Valdoca crea un video online per condividere con il pubblico il frutto di alcuni momenti della residenza creativa ...(DIRE) Roma, 11 feb. – “Il completamento di Fiumicino sud e’ in corso, direi quasi terminato. E’ rimasto in sospeso causa covid, ed ora procede di nuovo seppur lentamente, ...