Il Cantante Mascherato | puntata 12 febbraio | eliminata Tigre Azzurra L’identità

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La terzade Ilsta ancora andando in onda in questa prima serata di venerdì 122021. Questa nuova diretta è partita subito con il botto: C’è stato subito uno spareggio tra lae l’Orsetto e quindi, già ad inizio, una maschera ha svelato la propria identità. I due travestimenti sono andati alla sfida finale, dopo che tutti e 7 i concorrenti rimasti ancora in gara si sono esibiti insieme all’ospite della serata Al bano che, per l’occasione, si è travestito da Leone, maschera che ha usato quando ha partecipato nella prima edizione del talent show tenutasi l’anno scorso. Il: chi c’era ...

Al Bano l'ospite speciale della terza puntata de Il, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda questa sera su Rai1. Nell'anteprima, vediamo la conduttrice e Raimondo Todaro in compagnia del Leone di Cellino, chiamato ...Chi è la Farfalla? Gli indizi svelati dalla concorrente de IlNella seconda edizione de Iltra le 7 maschere ancora in gara c'è la Farfalla e quest'ultima durante la scorsa puntata ha svelato ulteriori indizi sulla sua ...Per la terza puntata de Il Cantante Mascherato in onda venerdì 12 febbraio 2021, il primo concorrente ad esibirsi nello spareggio è Tigre Azzurra che canta La pelle nera di Nino Ferrer. Ma chi è Tigre ...Stasera, venerdì 12 febbraio 2021 , va in onda la terza puntata de Il cantante mascherato 2 . Una delle maschere più misteriose ...