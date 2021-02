Il cantante mascherato | il ritorno di Al Bano e le ipotesi sulle maschere

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Arriva la terza puntata del programma Il, un format internazionale (The Masked Singer) che arriva in Italia con una seconda edizione sempre condotta dalla fedelissima Milly Carlucci. Siamo ormai arrivati al terzo appuntamento di questo show canoro e in tanti hanno ormai iniziato ad avere le idee più chiare (o forse più confuse) … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

delenaobsessjon : vi ricordo, anche questo venerdì, che su rai 1 c'è il cantante mascherato - SimonaCroisette : RT @IlCantanteRai1: Queste le ipotesi dei nostri giudici... Secondo voi chi si nasconderà sotto TIGRE AZZURRA??? Cerca nuovi indizi, guarda… - GigiGx : @ESCitanews @manszelmerlow E nella versione svizzera del Cantante Mascherato c'era Luca Hänni. - ZambucoGiusy : #gfvip scegli la maschera piu adatta a tommaso zorzi se dovesse partecipare al cantante mascherato - claviperella : @fridayiminI0ve La includerà sicuramente!! ?? nel dubbio guarda il cantante mascherato finché non arriva il momento… -

Ultime Notizie dalla rete : cantante mascherato

Stasera in TV venerdì 12 febbraio: Ilsu Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con il GFVIP Questo è l'elenco delle trasmissioni in onda stasera venerdì 12 febbraio sulle maggiori reti televisive ...ANTICIPAZIONI IL2021 PUNTATA 12 FEBBRAIO Venerdì 12 febbraio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la terza puntata de Ilche, dopo aver vinto la sfida degli ...In un'anticipazione regalata dalla conduttrice Milly Carlucci infatti, è stato annunciato che Al Bano sarà ospite della puntata di stasera.Arriva la terza puntata del programma Il cantante mascherato, un format internazionale (The Masked Singer) che arriva in Italia con una seconda edizione sempre condotta dalla fedelissima Milly ...