Il Cantante Mascherato, Giraffa eliminata: ecco chi c’era sotto la maschera (Di sabato 13 febbraio 2021) Giraffa è stata la quarta maschera eliminata da Il Cantante mascherato dopo la Pecorella (Alessandra Mussolini), il Baby Alieno (Gigi e Ross) e la Tigre Azzurra (Platinette): sotto la maschera c’era Katia Ricciarelli. La Giraffa era oggettivamente la più semplice maschera da indovinare, dato che gli indizi erano chiari e la voce della Ricciarelli incamuffabile, nonostante l’autotune e le modifiche opportune. Giù la maschera per Giraffa Quanti di voi avevano indovinato? Guarda lo smascheramento su RaiPlay https://t.co/AEb8RlrIsl Appuntamento a venerdì prossimo con #IlCantantemascherato ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021)è stata la quartada Ildopo la Pecorella (Alessandra Mussolini), il Baby Alieno (Gigi e Ross) e la Tigre Azzurra (Platinette):laKatia Ricciarelli. Laera oggettivamente la più sempliceda indovinare, dato che gli indizi erano chiari e la voce della Ricciarelli incamuffabile, nonostante l’autotune e le modifiche opportune. Giù laperQuanti di voi avevano indovinato? Guarda lo smento su RaiPlay https://t.co/AEb8RlrIsl Appuntamento a venerdì prossimo con #Il...

ilfanaleoff : @napoliforever89 @famigliasimpson @enrick81 @CIAfra73 @Tvottiano @OltreTv @tw_fyvry @AgoCannella @SfideTv… - psychosaru : il venerdì io sono con orgoglio dalla parte del cantante mascherato - _Carlottamiller : RT @tempoweb: Il Cantante Mascherato, torna Al Bano: 'Uno zoo...'. Gelo in studio anche per la frase su Romina #ilcantantemascherato #alba… - StraNotizie : Il Cantante Mascherato, Giraffa eliminata: ecco chi c’era sotto la maschera - Torakjkj : Non ritrovo il video di Sarah Palin che rappava vestita da orsa rosa al Cantante Mascherato USA mentre veniva sfuma… -