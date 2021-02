Il Cantante Mascherato 2021 | Orsetto canta Ragazzo fortunato foto e video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nello spareggio della terza puntata del 12 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio.hato la celeberrima, canzone di Jovanotti. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra i nomi che sono stati associati al personaggio: Alexia, Valentino Rossi, ...

Al Bano l'ospite speciale della terza puntata de Il, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda questa sera su Rai1. Nell'anteprima, vediamo la conduttrice e Raimondo Todaro in compagnia del Leone di Cellino, chiamato ...Chi è la Farfalla? Gli indizi svelati dalla concorrente de IlNella seconda edizione de Iltra le 7 maschere ancora in gara c'è la Farfalla e quest'ultima durante la scorsa puntata ha svelato ulteriori indizi sulla sua ...Nello spareggio della terza puntata del 12 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione d ...Albano, malore in diretta tv? Il cantante torna a Il Cantante Mascherato ma sorge qualche problema: cosa succede?