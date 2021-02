Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della terza puntata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 11 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la terza puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata. anticipazioni Stasera, in occasione della terza puntata, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto. Non ci saranno invece La Pecorella (Alessandra Mussolini) e il Baby ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 11 febbraio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, laseconda edizione de Il. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, CostantinoGherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte lesullaStasera, in occasione, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto. Non ci saranno invece La Pecorella (Alessandra Mussolini) e il Baby ...

