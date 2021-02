Il Cantante Mascherato 2021 | Gatto canta E dimmi che non vuoi morire foto e video

(Di sabato 13 febbraio 2021) La terza puntata del 12 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, ha mostrato anche l’esibizione di, una delle maschere dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip.hato il brano Eche non, della giudice Patty Pravo. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. La voce di stasera è stata stravolta e, contrariamente al solito, era ...

ArieteEsaurita : @Ironwom41578578 Io avevo girato al cantante mascherato, ti dico solo questo.. basta zenga, mamma mia - KiyokoKami : @frahttaglia Il cantante mascherato ?? #IlCantanteMascherato - intrepiduz : @Cercounnome1 @Pennacchiiiii Nemmeno una menzione. La tv è la mia. Comunque durante la pubblicità mi costringe a gu… - hughbluebird : @inarteziogio Profilo Twitter e Instagram de Il Cantante Mascherato, devi mettere mi piace alla sua card - checonfusione__ : Io comunque ho messo sul cantante mascherato perché mi sono rotta -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Intanto Raimondo Todaro si occupa delle coreografie de 'Il': 'E' piuttosto impegnativo perché devo lavorare con i cantanti mascherati: loro non mi possono parlare per non farsi ...Mauro Coruzzi tra i concorrenti della seconda edizione dello show di Milly ...Raimondo Todaro, la nuova fidanzata è Sara Afraoui? Il coreografo ha confessato tutto: Elisa Isoardi è ancora nel suo cuore.La terza puntata del 12 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, ha mostrato anche l’esibizione di Gatto, una delle maschere ...