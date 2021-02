Il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria torna libero: è stato scarcerato per fine pena (Di venerdì 12 febbraio 2021) È stato scarcerato per fine pena Pasquale Zagaria, detto “Bin Laden”, fratello del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria. I suoi legali, Angelo Raucci e Andrea Imperato, avevano presentato ricorso alla Cassazione per ottenere un ricalcolo degli anni di reclusione da scontare. I giudici hanno fissato la nuova pena a 19 anni (rispetto ai 22 del verdetto originario) e siccome ne sono già trascorsi altrettanti ora Zagaria è un uomo libero. Considerato la “mente economica” dei Casalesi, era detenuto al 41bis nel carcere di Milano Opera dallo scorso 22 settembre, dopo 5 mesi di cure ai domiciliari concessi all’inizio della pandemia. L’ospedale di Sassari dove seguiva le terapie per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Èper, detto “Bin Laden”, fratello del capoclan deiMichele. I suoi legali, Angelo Raucci e Andrea Imperato, avevano presentato ricorso alla Cassazione per ottenere un ricalcolo degli anni di reclusione da scontare. I giudici hanno fissato la nuovaa 19 anni (rispetto ai 22 del verdetto originario) e siccome ne sono già trascorsi altrettanti oraè un uomo. Considerato la “mente economica” dei, era detenuto al 41bis nel carcere di Milano Opera dallo scorso 22 settembre, dopo 5 mesi di cure ai domiciliari concessi all’inizio della pandemia. L’ospedale di Sassari dove seguiva le terapie per la ...

