Il big del Milan ha già la maglia della Juventus (Di venerdì 12 febbraio 2021) La maglia della Juventus comparsa in una storia social della compagna del terzino del Milan Hernandez sta facendo sognare i tifosi bianconeri Lei, Theo Hernandez e l’altra. E per “altra” si intende la Juventus. Il terzino del Milan è stato vittima di uno scherzo della fidanzata, Zoe Cristofoli. Un dettaglio però non è passato inosservato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lacomparsa in una storia socialcompagna del terzino delHernandez sta facendo sognare i tifosi bianconeri Lei, Theo Hernandez e l’altra. E per “altra” si intende la. Il terzino delè stato vittima di uno scherzofidanzata, Zoe Cristofoli. Un dettaglio però non è passato inosservato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

regionepiemonte : RT @Unioncamere_Pie: Convegno 'Intelligenza artificiale, #Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?' |… - Unioncamere_Pie : Convegno 'Intelligenza artificiale, #Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?'… - PaolaLL7 : Come mai i comunisti coi soldi degli altri secondo cui le big pharma devono cedere il brevetto del vaccino per… - VincenzoPecchi1 : @bimbodiAOC Di cosa , parliamo , dopo i big 3 viene lui e datemi anche del matto , ma è anche superiore a uno che v… - fede_ridolfi : @MarioMarple @matteorenzi un Romano sicuramente, ma per scrivere di getto 'quarcosa' anziché 'qualcosa' deve essere… -

Ultime Notizie dalla rete : big del Ritratto di una galassia da giovane

La galassia ALESS 073.1 è stata osservata appena 1,2 miliardi di anni dopo il Big Bang, quando l'... La sua immagine mostra sia la distribuzione del gas 'freddo' che quella della polvere 'calda', ...

Maneskin, Teatro d'ira " Vol.I: il 19 marzo esce il nuovo album scritto interamente da loro

Tra i 26 big in gara al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo album " Teatro d'ira " Vol. I ", in uscita il 19 marzo 2021. Si tratta del primo volume di un nuovo ...

I Big del Festival di Sanremo 2021 cantano soprattutto l'amore Radio Italia Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | Occasione dal Barcellona

Dubbi per il rinnovo del contratto di un top player del Milan ... che affrontano una squadra in grande forma che ha sempre creato qualche problema alle big, come a Napoli e Roma. Nel frattempo si ...

Australian Open 2021, risultati 12 febbraio tabellone femminile: Williams, Halep, Mugurza e Osaka agli ottavi. Eliminata Errani

Si sono da poco conclusi i primi match del terzo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2021. Molte le big scese in campo che non hanno faticato a strappare il pass per gli ottavi. Peccat ...

La galassia ALESS 073.1 è stata osservata appena 1,2 miliardi di anni dopo ilBang, quando l'... La sua immagine mostra sia la distribuzionegas 'freddo' che quella della polvere 'calda', ...Tra i 26in gara al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno annunciato la pubblicazioneloro nuovo album " Teatro d'ira " Vol. I ", in uscita il 19 marzo 2021. Si trattaprimo volume di un nuovo ...Dubbi per il rinnovo del contratto di un top player del Milan ... che affrontano una squadra in grande forma che ha sempre creato qualche problema alle big, come a Napoli e Roma. Nel frattempo si ...Si sono da poco conclusi i primi match del terzo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2021. Molte le big scese in campo che non hanno faticato a strappare il pass per gli ottavi. Peccat ...