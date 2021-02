Il 2020 presenta il conto agli alberghi | svuotati dal Covid | le presenze a - 39%

(Di venerdì 12 febbraio 2021) SENIGALLIA - Il- l'anno del- ha fatto registrare un - 39% per glie un - 35% per le strutture extra -ere. Un calo dicomunicato dalla Regione, in linea con le ...

Minutza2 : RT @laura_maffi: Prescrizione, Italia Viva presenta due emendamenti alla riforma Bonafede - TestinaDiVitell : RT @laura_maffi: Prescrizione, Italia Viva presenta due emendamenti alla riforma Bonafede - Mauro5514 : RT @laura_maffi: Prescrizione, Italia Viva presenta due emendamenti alla riforma Bonafede - LelloChiarello : RT @laura_maffi: Prescrizione, Italia Viva presenta due emendamenti alla riforma Bonafede - Canio44536762 : RT @laura_maffi: Prescrizione, Italia Viva presenta due emendamenti alla riforma Bonafede -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 presenta

Corriere Adriatico

Il networking in cloud è uno degli eroi delda celebrare, avendo consentito una connettività ... "Zyxel grazie a Nebulauna soluzione chiavi in mano , unica nel panorama ICT: è una ...SENIGALLIA - Il- l'anno del Covid - ha fatto registrare un - 39% per gli alberghi e un - 35% per le strutture extra - alberghiere. Un calo di presenze comunicato dalla Regione, in linea con le previsioni, anche ...Unipol ha presentato i conti dell'esercizio 2020: giù l'utile e la raccolta diretta assicurativa. Il dividendo ci sarà.Annuncio vendita Volkswagen up! 5p. sport up! BlueMotion Technology usata del 2020 a Padova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...