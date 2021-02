I Verdi bocciano il M5s | “Guidavano transizione | ma hanno fatto il contrario”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “Il Movimento 5 Stelle, da quando governa, di fatto ha guidato il Ministero della transizione ecologica. Prima con Di Maio e poi con Patuanelli avevano lo Sviluppo Economico e con Costa l’Ambiente. Avevano la possibilità di guidare la transizione ma è accaduto il contrario. Il Veneto e la Lombardia, guidate dalla Lega, hanno il primato di consumo di suolo. La Sardegna guidata dal leghista Solinas ha approvato un piano casa che prevede una colata di cemento incredibile. Ho più fiducia in Draghi che nei partiti che compongono il Governo“. Lo dice Angelo Bonelli, Coordinatore Nazionale dei Verdi, ai microfoni de L’Italia s’è Desta, su Radio Cusano, condotta dal Direttore Gianluca Fabi.

