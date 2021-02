I vaccini nel 'pallone': corsa contro il tempo per diecimila anziani. Al campo Paolinelli 480 dosi al giorno per gli over 80 (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Il campo da calcetto, la bocciofila, la palestra della scuola. Tre delle 4 città individuate per la profilassi anti - Covid , dedicata in questa prima fase agli over 80 , hanno dovuto cercare ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Ilda calcetto, la bocciofila, la palestra della scuola. Tre delle 4 città individuate per la profilassi anti - Covid , dedicata in questa prima fase agli80 , hanno dovuto cercare ...

AnnalisaChirico : Grillo che pensa di dettare l’agenda a Draghi (acqua pubblica, patrimoniale etc) si conferma un comico. L’operazion… - RobertoBurioni : Medici che raccontano balle antiscientifiche confondendo la gente e aumentando la confusione sono un pericolo in tu… - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - DolcemareViaggi : RT @HavanaturItalia: I vaccini cubani contro il Covid-19 sono anche una speranza per la ripresa del settore turistico. Lo scopo sarà quell… - eErgaOmnes : RT @DM_Deluca: Nel frattempo, il governo attualmente in carica (in Italia non è previsto che sia possibile essere senza governo) si sta occ… -