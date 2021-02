I tre moschettieri: François Civil, Eva Green e Vincent Cassel nel cast (Di venerdì 12 febbraio 2021) François Civil, Eva Green e Vincent Cassel saranno rispettivamente D’Artagnan, Milady e Athos nel nuovo I tre moschettieri I tre moschettieri, capolavoro senza tempo di Alexandre Dumas, verrà adattato in un film a due parti con protagonisti François Civil, Eva Green e Vincent Cassel rispettivamente nei panni di D’Artagnan, Milady e Athos. Intitolati I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady, i due lungometraggi saranno diretti da Martin Bourboulon (Eiffel), e scritti da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière (“Le Prenom”) che, per la sceneggiatura, rimarranno fedeli al classico di Dumas. Secondo quanto riportato da ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021), Evasaranno rispettivamente D’Artagnan, Milady e Athos nel nuovo I treI tre, capolavoro senza tempo di Alexandre Dumas, verrà adattato in un film a due parti con protagonisti, Evarispettivamente nei panni di D’Artagnan, Milady e Athos. Intitolati I tre– D’Artagnan e I tre– Milady, i due lungometraggi saranno diretti da Martin Bourboulon (Eiffel), e scritti da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière (“Le Prenom”) che, per la sceneggiatura, rimarranno fedeli al classico di Dumas. Secondo quanto riportato da ...

