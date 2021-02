I soliti ignoti, Elisa Isoardi vince 157mila euro e li dona alla ricerca dello Spallanzani (Di venerdì 12 febbraio 2021) vincitrice totale della puntata de I soliti ignoti - Il ritorno , ai concorrenti vip. La conduttrice televisiva, in veste di concorrente del programma di Amadeus su RaiUno , ha infatti vinto ben ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) vincitrice totale della puntata de I- Il ritorno , ai concorrenti vip. La conduttrice televisiva, in veste di concorrente del programma di Amadeus su RaiUno , ha infatti vinto ben ...

EBoffano : @GigiPadovani Veramente non dona un tubo: è previsto che i concorrenti vip de I soliti Ignoti concorrano sin dall'i… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: I soliti ignoti, Elisa Isoardi vince 157mila euro e li dona alla ricerca dello Spallanzani - leggoit : I soliti ignoti, Elisa Isoardi vince 157mila euro e li dona alla ricerca dello Spallanzani - ultimenotizie : L'Istituto nazionale per le malattie infettive #Spallanzani ringrazia la conduttrice #ElisaIsoardi per aver devolut… - silvano46 : Era lì per quello! Succede tutte le sere a RAI1 con 'i soliti ignoti'. -