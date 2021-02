I sindaci italiani per la raccolta firme europea che chiede la Carbon Tax: “Spostare il peso delle tasse dal lavoro alle emissioni di Co2” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nasce Clima Comune, la rete di sindaci a favore della campagna StopGlobalWarming.eu, iniziativa dei cittadini europei, promossa dall’attivista Marco Cappato, che punta a fissare un prezzo minimo sulle emissioni di Co2. Se entro il 22 aprile 2021 l’iniziativa riuscirà a raccogliere 1 milione di firme, la Commissione europea sarà obbligata a discutere la proposta della Carbon Tax, che sposta la pressione fiscale dal lavoro alle emissioni di C02. Un’idea già validata da 27 premi Nobel e da migliaia di scienziati. Sono già oltre 60 le adesioni dei sindaci italiani. Dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, Giuseppe Sala (Milano), Luigi De Magistris (Napoli), ai sindaci Giorgio Gori (Bergamo), Leoluca Orlando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nasce Clima Comune, la rete dia favore della campagna StopGlobalWarming.eu, iniziativa dei cittadini europei, promossa dall’attivista Marco Cappato, che punta a fissare un prezzo minimo sulledi Co2. Se entro il 22 aprile 2021 l’iniziativa riuscirà a raccogliere 1 milione di, la Commissionesarà obbligata a discutere la proposta dellaTax, che sposta la pressione fiscale daldi C02. Un’idea già validata da 27 premi Nobel e da migliaia di scienziati. Sono già oltre 60 le adesioni dei. Dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, Giuseppe Sala (Milano), Luigi De Magistris (Napoli), aiGiorgio Gori (Bergamo), Leoluca Orlando ...

