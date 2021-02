I repubblicani annoiati dall’impeachment e il silenzio di Melania Trump

(Di venerdì 12 febbraio 2021)e la cattiva condottaNon condannare Donaldfarebbe male alla democrazia; creerebbe «un nuovo, terribile modello di cattiva condotta presidenziale». I senatori dovrebbero adottare «il senso comune» dei padri fondatori. La rivolta del 6 gennaio ha fatto del male alla democrazia americana, ha messo in crisi il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, rischia di produrre altre rivolte e altro terrorismo. I nove impeachment manager, che hanno chiuso la presentazione dei loro argomenti con queste considerazioni ansiogene, hanno parlato per tre giorni a turno con facce variamente preoccupate, hanno concordato con la considerazione educatamente esasperata del capo impeachment Jamie Raskin: «Se pensate che le azioni dinon siano perseguibili, che cosa lo è? Che cosa potrebbe esserlo?». Ieri, i democratici hanno parlato, più che di ...

Ultime Notizie dalla rete : repubblicani annoiati

Linkiesta.it

... tre mesi fa il 90 per cento vedeva il partito "in una luce positiva", ora sono calati al 78 (le 16 ore a disposizione deiper difendere Trump potrebbe farli calare ancora). Le accuse di ...... tre mesi fa il 90 per cento vedeva il partito "in una luce positiva", ora sono calati al 78 (le 16 ore a disposizione deiper difendere Trump potrebbe farli calare ancora). Le accuse di ...Durante il processo, mentre sullo schermo scorreva il video di 13 minuti degli assalitori al Campidoglio, il senatore Rand Paul (Kentucky) faceva ghirigori su un bloc notes, Rick Scott (Florida) Tom C ...