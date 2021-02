I monopattini elettrici? Troppo pericolosi per le nostre strade ingorgate

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non è la prima volta che parlo di questo argomento, cioè deiche sono sulledelle città d'Italia e che spesso,spesso, provocano incidenti dove loro stessi (i guidatori del monopattino) perdono la vita. È successo a Genova di recente, dove una giovane donna, sposata e madre di tre figli, è morta travolta da un Tir mentre era alla guida di un monopattino. Qualcuno dice che chi va sul monopattino dovrebbe prima imparare ad andare sulle moto, ancorché di piccola cilindrata. Non lo so, penso però che sia comunque pericoloso consentire a questidi girare nelledellecittà.

Sarà possibile utilizzare iWind a partire dal 15 febbraio e fino al 31 agosto 2021 (con possibilità di proroga di un anno) tutti i giorni della settimana dalle 6 alle 22. Sono garantiti ...Siamo in piazza Garibaldi, nel quartiere Libertà, protagonista questa volta un particolare 'ingegnere' barese che ha trasformato uno dei tantisparsi per la città in uno scooter.Nello specifico il Mimo C1 è un monopattino con un portapacchi davanti al manubrio che è in grado di caricare pesi fino a 70 km. Quando si è arrivati a destinazione il Mimo C1 si trasforma in un carre ...Cinisello Balsamo (Milano), 12 febbraio 2021 – Il monopattino elettrico per sperimentare uno stile di spaccio “mordi e fuggi ”. Non è bastata la tecnologia a salvare dall’arresto un 28enne cinesellese ...