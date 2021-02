I ministri di Draghi: tutti i nomi al Governo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo un secondo giro di consultazione e dopo aver avuto anche l’ok dal M5S, questa sera alle 19 il presidente incaricato Draghi ha incontrato il Presidente Mattarella. Durante l’incontro ha accettato il mandato e comunicato i nomi dei ministri di Draghi che comporranno il nuovo Governo. Il giuramento è previsto per domani, 13 febbraio 2021, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo un secondo giro di consultazione e dopo aver avuto anche l’ok dal M5S, questa sera alle 19 il presidente incaricatoha incontrato il Presidente Mattarella. Durante l’incontro ha accettato il mandato e comunicato ideidiche comporranno il nuovo. Il giuramento è previsto per domani, 13 febbraio 2021,

