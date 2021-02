I mercati vedono il governo: spread apre sotto i 90 punti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che scende sotto la soglia psicologica dei 90 punti. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44% aggiornando così il minimo storico. Ieri lo spread aveva chiuso a 91 punti base con rendimento allo 0,45%. I mercati dunque ‘vedono’ il governo. Il presidente incaricato Draghi ha incassato il sì del M5S e stringe sulla squadra di governo. Già oggi potrebbe salire al Quirinale. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Apertura in calo per lofra Btp e Bund tedesco che scendela soglia psicologica dei 90. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44% aggiornando così il minimo storico. Ieri loaveva chiuso a 91base con rendimento allo 0,45%. Idunque ‘’ il. Il presidente incaricato Draghi ha incassato il sì del M5S e stringe sulla squadra di. Già oggi potrebbe salire al Quirinale.

