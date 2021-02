I Måneskin annunciano il nuovo disco “Teatro d’ira” (Di venerdì 12 febbraio 2021) I Måneskin tornano con un nuovo disco. Arriva dopo Sanremo “Teatro d’ira, Vol. I”: il progetto è in preorder da oggi Uscirà dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo il nuovo album dei Måneskin. Ad annunciarlo il gruppo che ha rivelato il titolo del progetto, ’Teatro d’ira – Vol.I’. In preorder da oggi e in uscita il 19 marzo, si tratta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Itornano con un. Arriva dopo Sanremo “, Vol. I”: il progetto è in preorder da oggi Uscirà dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo ilalbum dei. Ad annunciarlo il gruppo che ha rivelato il titolo del progetto, ’– Vol.I’. In preorder da oggi e in uscita il 19 marzo, si tratta… L'articolo Corriere Nazionale.

I Maneskin annunciano la pubblicazione del loro nuovo album "Teatro d'ira - Vol. I", in uscita il 19 marzo 2021, in preorder da oggi nel formato fisico vinile e cd. Dopo l'album di debutto "Il ballo della vita", ...

