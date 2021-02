I convocati della Juventus per il Napoli: out Dybala e Arthur (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Juventus ha diffuso i giocatori convocati per la trasferta di Napoli e nell’elenco non figurato Paulo Dybala e Arthur, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici. C’è invece Leonardo Bonucci, che aveva riportato un affaticamento muscolare negli scorsi giorni. PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.CENTROCAMPISTI: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentnacur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.ATTACCANTI: Morata, Cristiano Ronaldo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laha diffuso i giocatoriper la trasferta die nell’elenco non figurato Paulo, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici. C’è invece Leonardo Bonucci, che aveva riportato un affaticamento muscolare negli scorsi giorni. PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.CENTROCAMPISTI: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentnacur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.ATTACCANTI: Morata, Cristiano Ronaldo. L'articolo ilsta.

